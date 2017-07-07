Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:37

Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Haydarlı Köyü yakınlarında seyir halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

07 Temmuz 2017 13:37


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin Kılınç idaresindeki plakası belirlenemeyen saman yüklü traktör ile Cebrail Ümitli idaresindeki 34 VF 5047 plakalı otomobil Haydarlı köyü yakınlarında traktörün römorkuna arkadan çarptı.


Yaşanan kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Cebrail Ümitli kaza yerine gelen Gölbaşı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi alınan Ümitli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!