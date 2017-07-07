Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin Kılınç idaresindeki plakası belirlenemeyen saman yüklü traktör ile Cebrail Ümitli idaresindeki 34 VF 5047 plakalı otomobil Haydarlı köyü yakınlarında traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Yaşanan kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Cebrail Ümitli kaza yerine gelen Gölbaşı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi alınan Ümitli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.