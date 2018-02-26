Seyircisiz oynanan maç için dev ekran kuruldu

Hafta sonu kendi evinde ağırladığı Siverek Belediyespor maçına cezasından dolayı taraftar desteğinden yoksun çıkan Adıyaman 1954 Spor rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi bildi.

Takımını zorlu maçta yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, Adıyaman Belediyesi tarafından maçın oynandığı Atatürk Stadyumunun hemen yanındaki Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda düzenlenen canlı yayın organizasyonuna katılarak hem tek yürek oldu, hem de desteğinin takımla birlikte olduğunu göstermeye çalıştı.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından canlı olarak yayınlanan maçı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonuna kurduğu dev ekrandan veren ve kendisine ait sosyal tesislerde yayınlayan Adıyaman Belediyesinin bu organizasyonu taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Kapalı Spor Salonunun tribünlerini dolduran yüzlerce taraftar, tezahüratlarıyla salonu inletti. Maçın ilk yarısını stadyumda izleyen Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu da, ikinci yarıda Cumhuriyet Spor Salonuna gelerek maçın geri kalanını buradan izledi ve taraftarın coşkusuna ortak oldu.

Organizasyona yoğun ilgi gösteren taraftar ise Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve ekibine teşekkür etti.