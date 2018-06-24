Seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde ilk kez ‘seyyar sandık’ uygulaması yapıldı. Engelli, yatalak ve yaşlıların iradelerini sandığa yansıtmak için bin bir zorlukla sandığa gittiği seçmenin bu kez ayağına sandık geldi.

‘Seyyar sandık’ uygulamasıyla ile yatalak ve yaşlı olan hastaların evlerine seçim kurulu görevlileri giderek, evlerinde oy kullanmalarını sağladı. Adıyaman merkezde 5, Besni ilçesinde 2, Gerger ilçesinde 1, Gölbaşı ilçesinde 2, Kahta ilçesinde 2, Samsat ilçesinde 1 ve Sincik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 15 seyyar sandık hazırlandı.

İl ve ilçe seçim kurullarına daha önceden oylarını evlerinde kullanmak istediklerini belirten yatalak ve yaşlı toplam 100 kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilere hizmet verileceği öğrenildi.

Vatandaşlar ise ‘seyyar sandık’ uygulamasından dolayı yetkililere teşekkür ederek, daha önce oy kullanmak için zorluklar yaşadıklarını ifade etti.