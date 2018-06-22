SGK Müdürü Tekin’den yapılandırma açıklaması

SGK İl Müdürü Fuat Tekin, 7143 Sayılı yeni yapılandırma kanunun kapsamı ve avantajları ili ilgili bilgi verdi.

Fuat Tekin, yapılandırmanın 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları kapsadığını söyledi.

Tekin, yapılandırmanın getirdikleri ile ilgili ise, “Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için; 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 31.08.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90 silinecektir.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı yüzde 50 silinecektir.

Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır.

Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir” şeklinde açıklamada bulundu.