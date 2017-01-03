SGK prim tahsilat süresi uzatıldı

Adıyaman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fuat Tekin, kurumun prim tahsilatı konusunda anlaşmalı oldukları bankaların iletişimindeki sıkıntıdan dolayı tahsilat süresinin uzatıldığını açıkladı.

SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin’in, kurum ile ilgili prim tahsilat anlaşması olan bankaların tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğunu söyledi.

Fuat Tekin, “Yaşanan bu aksaklık nedeniyle prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09 Ocak 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır” dedi.