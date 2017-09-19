Siber dolandırıcı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da Sedat B. isimli şahıs, H.S. isimli şahsın iki farklı hesabından toplam 8 bin 200 TL’sini bilişim ve banka sistemlerini kullanarak üçüncü şahısların hesabına aktardı. Hesabından parasının çekildiğini fark eden H.S. durumu polise bildirdi. Siber suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Sedat B. isimli şahsın siber dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Sedat B. ankaya hesabı kontrol için geldiği esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. Sedat B. isimli şahsa H.A. isimli şahsın suç ortaklığı ettiği, R.A. isimli başka bir şahsın hesabına paranın aktarıldığı öğrenildi.

Emniyette sorgulaması tamamlanan Sedat B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.