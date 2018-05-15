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15 Mayıs 2018 17:17

‘Siber Güvenlik ve İnternetin Sosyal Boyutu’ konulu konferans düzendi

Adıyaman Üniversitesi Elektronik ve Yazılım (IEEE) Topluluğu tarafından ‘Siber Güvenlik ve İnternetin Sosyal Boyutu’ konulu konferans düzenlendi.

‘Siber Güvenlik ve İnternetin Sosyal Boyutu’ konulu konferans düzendi

15 Mayıs 2018 17:17


Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Asaf Varol ve Nurhayat Varol tarafından Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Prof. Dr. Asaf Varol, bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sayesinde artan bilgisayar ve internet kullanımının hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini belirterek siber güvenlik hakkında bilgiler verdi.


Öğretim Görevlisi Nurhayat Varol ise hayatın her alanına yayılan internetin sosyal boyutu ile ilgili konuştu.




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