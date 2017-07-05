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05 Temmuz 2017 10:47

Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkiliyor

Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlar da sıcak havadan etkileniyor.

Sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkiliyor

05 Temmuz 2017 10:47


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından sıcaklık uyarısı yapılan iller arasında bulunan Adıyaman’da hava sıcaklığı etkili oluyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmamaya gayret gösterirken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise gölge yerleri tercih ediyor.


Gölge ve serin yerlerde bulunan vatandaşlar sıcak ve güneşten korunmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adıyaman’da sokak hayvanları ve diğer hayvanlar da zor anlar yaşıyor. Hayvanlar sulak ve serin yerlerde bulunuyor.


Vatandaşlar ise aşırı sıcaklardan dolayı dışarı çıkamadıklarını ve kavurucu sıcakların bunalttığını ifade ediyor.




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