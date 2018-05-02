Şiddetli yağmur heyelana neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur Kahramanmaraş karayolunun 3. ile 5. kilometreleri arasında sel ve heyelana sebep oldu. Yağmur suyunun dağdan kopardığı kaya parçaları ve toprak karayoluna sürüklendi. Karayolunda gölet oluştu.

Birçok araç sel dolayısıyla yolda kaldı. İlçe ve bölge trafik polisi sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarırken, karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol kaya ve topraktan temizlendi. Ulaşım kontrollü olarak verilirken, yağmurda birçok tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.