Şiddetli yağmurda evi yıkılan aile ölümden döndü

Adıyaman'da önceki gece etkili olan şiddetli yağışta evi yıkılan 5 kişilik aile ölümden döndü.

Kentte gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi 612. Sokak'ta bulunan Abdurrahman Atalay'a ait toprak ev şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Evin yatak odasının toprak çatısı çöktüğü sırada içeride bulunan 5 kişi son anda kaçarak canlarını kurtardı. Evin yatak odası kullanılamaz hale gelirken, eşyalar zarar gördü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Atalay ailesi geceyi akrabalarında geçirdi.

Abdurrahman Atalay'ın komşusu Ahmet Kalaycı, "Dün akşam şiddetli bir yağış vardı. Evde oturduğumuz sırada büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda komşumuz olan Atalay'a ait evin bir odasında çökme meydana geldiğini gördük. Hemen aileye yardım edip dışarı çıkardık" diye konuştu.