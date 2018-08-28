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28 Ağustos 2018 15:07

Silah sesleri polisi alarma geçirdi

Adıyaman’da, gece saatlerinde peş peşe gelen silah sesleri polis ekiplerini adeta kırmızı alarma geçirdi.

Silah sesleri polisi alarma geçirdi

28 Ağustos 2018 15:07


Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesinde gece geç saatlerde silah sesleri geldi. Hem vatandaşlardan ihbar alan hem de bizzat sesleri duyan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Çatışma sesini aratmayan silah seslerinden dolayı olay yerine aynı zamanda özel harekat polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri elleri tetikte silahlı şahıs ya da şahısları aradı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde havaya ateş eden şahıs ya da şahısların olayı gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden kaçtıkları belirtildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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