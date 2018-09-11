Silahla yaralama olayının failleri yakalandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde silahla adam yaralama olayının failleri polis tarafından yakalandı.

Yaklaşık 2 hafta önce Samsat ilçesinde konutların inşaatını sulama meselesinden silahlı kavga meydana gelmişti. Kavgada 3 kişi silahla yaralanmıştı. Kavgada silahla yaralama suçuna karışan ve olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma ile olayın şüphelileri olan Mustafa B., Mahmut A. ve Ali A., bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.