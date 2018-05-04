Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine pasta sürprizi

Gecikmeli 10 Nisan pastasını gören ekipler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Adıyaman’da, esnaflık yapan Mehmet Sitil, kaldığı Varlık Mahallesi’ndeki komşularıyla beraber polislerin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlamak istedi. Polislerin geçmiş 10 Nisan Polis Haftası’nı kutlamak isteyen Mehmet Sitil, Varlık Mahallesi 1527 Sokak içerisine dev bir Türk Bayrağı asarak, komşularıyla beraber 155 Polis İmdat Hattını aradı. 155 hattını arayan mahalle sakinleri kalabalık bir grup arasında silahlı ve sopalı kavga olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbarın yapılmasının hemen ardından mahalle sakinleri kendi aralarında şaka amaçlı kavga etmeye başladı. Mahalle sakinleri kendi aralarında şakadan kavga ederken olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları ayırmak için araçtan indiği esnada yapılan sürprizle karşılaşınca şaşkınlıktan adeta donup kaldı. Polis ekipleri vatandaşlara yapılan sürprizden dolayı teşekkür ederken, o sırada ihbarı duyan yunus polis ekipleri de sirenlerle olay yerine geldi. Yapılan sürprizi gören Yunuslar da kutlamaya katıldı.

Düzenlenen sürpriz sonrası ‘Hoş Geldiniz, İyi ki Varsınız’ yazılı pasta polisler tarafından kesildi. Vatandaşlar kesilen pastayı kendi elleriyle polislere takdim etti. Polis ekiplerine sürpriz hazırlayan esnaf Mehmet Sitil, "Valla biz bugün güzel bir şey yaptık. Polisleri aradık 3 dakika içerisinde yetiştiler. Allah razı olsun. Kendilerine sürpriz yaptık. Yunus arkadaşlarımız da diğer ekipler de geldi” dedi.

Daha sonra konuşan mahalle sakinlerinden Nizamettin Fidancı, "Arkadaşımız böyle bir güzel sürpriz hazırladığını söyledi. Şu anda yapmış olduğu sürprize hepimiz şahit olduk. Polis ekiplerimizin olaylara böyle kısa sürede yetiştiği için emin ellerde olduğumuz için bizler de çok mutluyuz. Çok güzel bir anı olduğuna inanıyorum, nice mutlu yıllar dileyelim” diye konuştu.