Sınavda başarılı olan öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Asrın İdrakine Sahabe okumaları kapsamında sınava giren ve başarılı olan öğrenciler Şanlıurfa'yı gezdi.

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce Asrın İdrakine Sahabe isimli kitap okuma yarışması lise öğrencileri arasında düzenlendi. Sınava katılan yaklaşık bin öğrenci arasından dereceye giren ilk 34 öğrenciye Umre, ikinci 45 kişiye tarihi ve kültürel gezi, üçüncü 21 kişiye ise çeşitli mansiyon ödülleri verildi.

Tarihi ve kültürel gezi kapsamında 45 öğrenci Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarını gezdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen geziyle ilgili konuşan Müftülük Gençlik Koordinatörü Fadıl Akkuş, bundan sonra yine gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini bu kapsamda gençlerimize değişik kurslar (ezanı güzel okuma, ney, konferanslar) verileceğini, sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini söyledi.

Akkuş, 34 kişinin Umreye yarı yıl tatilinde götürüleceğini kaydetti.