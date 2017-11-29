Sincik Çat köyünde kuduz karantinası

Geçtiğimiz günlerde yabani bir hayvanın ısırdığı bir inekte tespit edilen kuduz vakasının ardından köyde 6 ay süreli kuduz karantinası uygulandı. Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kuduz karantinasının ardından köyde bulunan evcil hayvanları kuduz vakasına karşı aşıladı.

Geçtiğimiz günlerde de Çelikhan’ın Gölbağı köyünde kuduz vakasına rastlanmış ve burası da 6 ay süreyle karantina altına alınmıştı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, yaşanan kuduz vakasıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirterek, “Sincik’in Çat köyünde ki kuduz vakasından dolayı köy 6 süreyle karantinaya alındı. Hayvanlar aşılandı ve köyde karantina tedbirleri alındı. Köydeki yaşam 6 ay boyunca gözlemlenecek” dedi.

Adil Alan, Bakanlık tarafından yabani hayvanlara uçakla aşılı yem bırakacağını ve yabani hayvanlarında kuduz konusunda kontrolünün sağlanacağı ifade etti.