Sincik Devlet Hastanesi bir ilki başardı

Sincik İlçe Hastanesinde yatmakta olan Yusuf Ünal’a yaklaşık 1 yıl önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son evre mide ‘CA’ tanısı konuldu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 hafta yatırılarak tedavi edilen hasta daha sonra taburcu edildi. Evinde tedavi edilen hasta durumunun kötüleşmesi sonucunda ambulansla Malatya Pütürge sınırında bulunan Çat-Düdan Köyü Began Mezrasından alınarak Sincik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucunda hastanın mide ‘CA’ son evresinde olduğu damar yolu ile beslenmesi gerektiği için Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Sarıgül tarafında ASM servisine yatırılarak tedavisine başlanıldı.

Sincik İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimi servisinde mide ‘CA’ tanısı ile tedavisi devam eden hastaya Başhekim Uzm. Dr. Ramazan Sarıgül tarafından hastanede ilk defa kan verme işlemi yapıldı.

Karın ağrısı, dispne, halsizlik şikayetleri olan hastaya yapılan kan tahlillerinden hemoglobin değeri 6,4 çıktığından dolayı hastaya kan verme işlemi gerçekleştirildi. Hastaya kan verme işlemi gerçekleştiği esnada hasta her türlü riske karşı monitörize edildi. Herhangi bir alerjik durum gözlenmedi. Kan verme olayından sonra hastaya tekrar kan tahlili yapılmış, hemoglobin değerinin 10,2’ya yükseldiği görüldü.

Hastaya daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen cihazı için heyet raporu çıkarıldı. Oksijen cihazı teslim edildi. Yapılan tedaviler sonucunda hasta kendine gelerek yürüyecek duruma geldi. Yusuf Ünal evde sağlık hizmeti kapsamına alınarak taburcu edildi.

Daha sonra Başhekim Uzm. Dr. Ramazan Sarıgül ve Hastane Müdürü Yusuf Demir, hastayı evinde ziyaret etti. Başhekim Sarıgül, yaptığı açıklamada “Son dönemlerde ilçe hastanemize yapılan doktor, sağlık personeli atamaları ve tıbbi cihaz yatırımları ile hastanemiz sağlıkta çıtayı yükselterek, ilçede yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. İlçede yaşayan insanlarımızın sağlıkları bize emanet edilmiştir, bizlerde hem idareci olarak hem sağlıkçı olarak tüm gayretlerimizle onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar attığımız her adımda desteklerini bizlerden esirgemeyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.