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16 Temmuz 2018 16:19

Sincik İlçe Devlet Hastanesine yeni diş ünitesi

Sincik İlçe Devlet Hastanesine yeni alınan diş ünitesi kurularak 2 diş hekimi ile hizmet vermeye başladı.

Sincik İlçe Devlet Hastanesine yeni diş ünitesi

16 Temmuz 2018 16:19


Sincik İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Sarıgül, yeni diş ünitesiyle ilgili açıklamada bulundu. Ramazan Sarıgül, “Diş Polikliniğinde hastalarımıza diş çekimi, diş taşı temizliği, kanal tedavisi, protez işlemleri yapılmakta olup, ayrıca diş hekimlerimizin salı ve perşembe günleri 17:00 -20:00 saatlerinde ek mesai yapmaları, acil hastalar için haftanın 4 günü icap nöbet tutmalarından dolayı hasta memnuniyeti üst düzeydedir. Yeni kurulan diş ünitesi ile birlikte hem hizmet kalitesini yükseltmekte hem de hasta sevklerinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Diş ünitesi alımı sürecinde emeği geçen ve hastanemizin her türlü olanakları için desteğini esirgemeyen başta Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.




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