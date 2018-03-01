Sincik ilçesinde okuma yazma seferberliği

Okuma ve yazma seferberliği kapsamında Sincik ilçesinin Onur, Karaman ve Cumhuriyet mahallelerinin yanı sıra ilçeye bağlı Sakız, Karaköse ile Eskiköy köylerinde kurslar açıldı. Okuma ve yazma seferberliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, teşekkür eden eğitim gören kursiyerler okuma ve yazmayı öğrenmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "İlçe Kaymakamımız Zafer Sağ başkanlığında kurulan komisyon ile ilçemizde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti ve kurslara kayıt için gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de başlatılan okuma ve yazma seferberliği kapsamında şimdiye kadar halktan gelen talepler neticesinde Onur Mahallesinde, Karaman Mahallesinde, Cumhuriyet Mahallesinde, Sakız Köyünde, Karaköse Köyünde ve Eskiköy Köyünde okuma yazma kursları açtık" dedi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "Sincik ilçesinde yapmış olduğumuz alan taraması sonucunda okuma ve yazma bilmeyenlerin sayısının toplam ilçe nüfusuna oranı yüzde 10 civarında olduğu tespit edildi. Okuma yazma bilmeyenlerin çoğunlunu bayanların oluşturduğu görülmüştür. Bununla ilgili olarak köylerde, ilçe merkezinde nerede olursa olsun okumaya gönüllü olanlara açacağımız kurslarla okuma yazma öğretme çabası içerisindeyiz. Buradan Sincik’te ikamet eden herkese seslenmek istiyorum. Çevrenizde okuma yazma bilmeyen kadın erkek herkes en yakındaki okula ya da halk eğitimi merkezimize başvuru yaparak kurslarımızdan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Türkiye geneli geniş kapsamlı büyük bir kampanya olan okuma yazma seferberliğinde kapımız herkese açık. İnşallah ilçemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmaz" diye konuştu.