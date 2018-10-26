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Sincik ilçesine yılın ilk karı düştü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine erken düştü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine erken düştü.


Bu yıl havanın erken soğumasıyla beraber Sincik'in en yüksek noktası olan Türk Dağ'ına yılın ilk kar düştü. Yağan karla beraber ilçe merkezindeki hava sıcaklıklarında ise ciddi anlamda düşüş yaşandı. Beş gündür etkili olan sağanak yağmur yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı gece 3 dereceye kadar düştü. Bu yıl havaların erken soğuduğunu belirten vatandaşlar, Sincik ilçesine genelde Kasım ayının sonlarında kar yağdığını belirterek Ekim ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi.

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