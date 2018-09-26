Sincik Kaymakamı Faruk Doğru göreve başladı

Adıyaman'ın Sincik İlçe Kaymakamlığına atanan Faruk Doğru görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Sincik Kaymakamı Zafer Sağ İdil Kaymakamlığına, Sincik Kaymakamlığına ise Korgan Kaymakamı Faruk Doğru atandı.

Kaymakam Faruk Doğru Sincik ilçesine gelerek yeni görevine başladı. Sincik ilçesine atanan Kaymakam Doğru, Sincik ilçesinin kendi tercihleri arasında yer aldığını belirterek buraya gönüllü geldiğini söyledi.

Bu coğrafyanın insanı olduğunu belirten Kaymakam Doğru, "Sincik güzel, şirin bir ilçemiz, ben bu ilçeye kendi tercihimle geldim. Mesai saati gözetmeksizin bu ilçenin insanına hizmet etmeye çalışacağım. İlçemizde yapılan hizmetleri yerinde görüp takipçisi olacağım. İlçemizin varsa sorunlarını yerinde tespit edip çözülmesi noktasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Özellikle eğitim konusunda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alarak ülkemize faydalı bireyler olması için gayret içerisinde olacağım. Benden önceki Kaymakam arkadaşların yaptığı çalışmaları devam ettireceğim. Kapımız her daim herkese açık olacaktır" ifadelerini kullandı.