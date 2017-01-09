Sincik-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya Karayolu ve 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik Malatya Karayolu ve 13 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahkulu, Taşkale, Çat-Düdan, Hüseyinli, Uğurlu, Şahinbeyler, Karaköse, Serince, Sakız, Balkaya, Arıkonak, Geçitli ve Aksu köyü ve bu köylere bağlı mezraların yolları ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. 1 dozer, 2 greyder, 1 kepçe, 1 servis aracı ile yol açma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi