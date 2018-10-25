Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaşanan heyelanda Sincik-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sincik-Malatya karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Aksu, Geçitli, Arıkonak, Balkaya ve Sakız köylerinden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisler sel taşkını nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.