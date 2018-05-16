Sincikli arıcılar destek bekliyor

Arıcılığın geliştirilmesi, Sincik balının marka haline getirilerek hakkettiği değeri alabilmesi ve organik bal üretimine geçilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirten Mahmut Öztürk, bu kapsamda arıcılar derneğine üye 100 arıcının organik bal üretimine geçişini sağlamak amacıyla GAP İdaresine bir proje sunduklarını söyledi.

Öztürk, “GAP İdaresi Başkanlığına sunduğumuz projede ile Sincikli arıcıların organik bal üretimine geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile ortaklaşa GAP İdaresi Başkanlığına sunduğumuz proje kapsamında 100 arıcımızın organik bal üretimine geçişini sağlamak için toplamda 3 bin adet boş organik kovan desteği sağlanması hedeflenmektedir. Her arıcımıza 30 adet boş organik kovan desteği sağlanacaktır. Yaklaşık maliyeti 400 bin TL olan projemiz onaylandığında projenin yüzde 70’i olan 290 bin TL’si GAP İdaresi tarafından karşılanacaktır. Geçtiğimiz yıl GAP İdaresi Başkanlığına sunduğumuz proje kapsamında 72 arıcımızı organik bal üretimine geçişini hedeflemiştik. GAP Bölge İdaresi Başkanı proje ilk etapta kabul edildi ancak sonra iptal edildi. Bu yıl tekrar proje hazırladık ve GAP İdaresi Başkanlığına sunduk, inşallah bu yıl projemiz kabul edilir” şeklinde konuştu.