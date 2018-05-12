Sincikli işadamından Samsatlı depremzedelere yardım

İstanbul merkezli ticaret yapan Sincikli işadamı Fatih Altınkılıç Samsat ilçesindeki depremzedeler için sadece Türk Bayrağının bulunduğu ambalajlarda 650 aileye yetecek şekilde bin 300 paket dağıttı.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve İşadamı Fatih Altınkılıç gıda paketlerinin dağıtımında bulundu.

Burada bir açıklama yapan İşadamı Fatih Altınkılıç, depremzedelere yardım yapılmasının tek amacının sosyal sorumluluk bilinciyle vatandaşlara yardım ederek Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu söyledi.

İşadamı Altınkılıç, "Bizler Samsatlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların yalnız olmadığını göstermek için buradayız. Onların sıkıntılarına bir nebze ortak olmak istedik. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın bizlere dua etmesidir. Elimizden geldiğince hemşerilerimizin yanında olmaya çalışacağız" dedi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ve Belediye Başkanı Yusuf Fırat, yapılan yardımlardan dolayı İşadamı Fatih Altınkılıç ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.