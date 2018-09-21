Sincik'te, Aşure etkinliği düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından öğrencilere aşure dağıtıldı.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlediklerini belirten Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, "Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allah'ü teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Adem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu. Bizde okul olarak dinimizce çok mübarek sayılan bu ayın ve bu günün hürmetine ilçemizde birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için böyle bir etkinlik planladık. Katılımları ile bizleri onurlandıran bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim bu günün ve buna benzer mübarek günlerin hürmetine İslam dünyasındaki ayrılıkların birlik ve beraberliğe dönüştüğünü görmeyi nasip etsin. İslam dünyası üzerindeki kara bulutlar inşallah en kısa zamanda aydınlığa döner" ifadelerini kullandı.