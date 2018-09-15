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Sincik'te güvenlik korucuları kaza yaptı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde güvenlik korucularının içinde bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyünde güvenlik korucularının içinde bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Hanifi Arı yönetimindeki 02 KT 272 plakalı hafif ticari araç ile Çamdere köyünden köyün kırsalındaki mermer ocağına nöbet tutmaya giderken rampada aracın kontrolünü kaybetti. Takla atan araçta bulunan güvenlik korucuları yaralandı. Araçta bulunan sürücü Hanifi Arı, Bayram Sevinç, Ziya Çiçek, Mesut Bulut yaralandı.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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