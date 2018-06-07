Sincik’te kıl çadırda yıl sonu sergisi

Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Sincik Kaymakamlığı bahçesine kurulan kıl çadırda açılan sergi büyük ilgi gördü. Serginin açılışını Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ile Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve Kurum Müdürleri birlikte yaptı. İlçe protokolü tarafında açılış kurdelesi kesilerek açılan halk eğitim merkezi yılsonu sergisine daire amirleri, STK temsilcileri, halk eğitim merkezi usta öğreticilerinin yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterildi. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "İlçemizin yaylalarında yaşama örneğini bir nebze bu sergimizde siz değerli misafirlerimize hatırlatmak için bu yılki sergimizi kıl çadırda açtık. 2017 yılı eylül ayı ile başladığımız bu sezonda, çiğköfte şöleni ve yarışması, masa tenisi turnuvası, ağaç dikme etkinliği ve içli köfte yarışması, voleybol turnuvası ve tiyatro ile müzik gösterimi, bayanlar arası ödüllü kitap okuma yarışması, 2. geleneksel satranç turnuvası ve erkekler arası ödüllü kitap okuma yarışması sergimizden önce yaptığımız büyük etkinliklerdir. Bu yıl 4 tane el sanatları mesleki kursuna iş kur desteği sağlanarak kursa katılan bayanlara günlük harçlık dağıtılarak kursiyerler desteklenmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen okuma yazma seferberliği kapsamında ilçemizin farklı noktalarında 32 ayrı okuma yazma kursu açılmış ve yaklaşık 211 kişiye okuma yazma öğretilmiştir. Sincik ilçesinde yapılan alan taramalarında okuma yazma bilmeyenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Yaşına, sağlık problemlerine, iş yoğunluğuna bakmadan okuma yazma kurslarına katılan herkese, görev yapan vefakar öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini vurgulayan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, "Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarda her yaştan bireylerin olduğunu gördük. Eğitim, örgün eğitimin yanı sıra hayatın her aşamasında öğrenmenin adıdır. Eğitim, beşikten mezara kadar devam ediyor. Örgün eğitimin dışında kalan insanlarımızda bu kurslarımızda yeni el kabiliyetleri öğrenmiş bulunmaktalar. Açılan kurslarda kursiyerler yaptıkları el emeği, göz nuru işlemeler ve diğer ürünlerle hem ilçemizin sembolü olan simgeleri resmederek ilçe tanıtımına katkıda bulundular. Hem de yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulundur. Bu gün açılışını yaptığımız sergimizi çok renkli gördüm, özellikle bağlama ve Halk oyunları kurslarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten kültürel anlamda önem verilmesi, kurs ve kursiyer sayısının artırılması gereken kültürel bir alan. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz bu sene farklı bir konsept oluşturdular, bu yılki sergilerini kıl çadırda açtılar. Başta halk eğitim merkezi müdürümüz Hüseyin Meriç beye ve ekibine, usta öğreticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.