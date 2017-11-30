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30 Kasım 2017 16:55

Sincik’te Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Adıyaman’ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Sincik’te Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

30 Kasım 2017 16:55


Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sincik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Peygamber Efendimiz için yazılan şiirler okunarak, ilahiler seslendirildi. Program Veda Hutbesi oratoryosu ile devam etti. Sincik İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Mevlid-i şerif okundu. Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni ve öğrencileri tarafından ilahiler seslendirildi.


Sincik İlçe Müftü Dr. Mehmet Taşdelen, Hz. Muhammed’in (SAV) hayatından çeşitli örnekler verip, Hz. Peygamberin emin yönünü davetlilere anlattı.


Programa Sincik Belediye Başkan vekili Bekir Tüfek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Taşdelen, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




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