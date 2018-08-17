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17 Ağustos 2018 17:29

Sincik’te ok atma yarışması düzenlendi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ok atma yarışması düzenlendi.

Sincik’te ok atma yarışması düzenlendi

17 Ağustos 2018 17:29


Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle Sincik Kapalı Spor Salonu bahçesinde düzenlenen ok atma yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya Sincik ilçesinden farklı yaş gruplarından yarışmacılar katıldı. Okçuluk Federasyonu Adıyaman İl temsilcisi Hasan Ali Uludağ, yarışma öncesinde yarışmaya katılan yarışmacılara ok atma ile ilgili kısa bilgi verdi.


Uygulamalı eğitim sonucunda yarışma başladı. 18 yarışmacının katıldığı ok atma yarışmasında her yarışmacı 3 ok atışı sonucunda en çok puanı toplamayı amaçladı. Yapılan yarışma sonucunda Osman Yay birinci, Abdullah Engin ikinci ve Metin Akdağ üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ok ve yay hediye edildi.




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