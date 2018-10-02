Sincik'te okul servis şoförlerine seminer

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servis şoförlerine eğitim semineri verildi.

Sincik Öğretmenevi Konferans salonunda düzenlenen seminerde Sincik ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Dağ, servis şoförlerine yapılan toplantının amacıyla ilgili bilgiler verdi.

Kahta İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Özkan Gökçek ise, okul servis şoförlerine uymaları gereken kuralları anlattı.

Gökçek, Sincik ilçesinde taşıma şoförlerinin işini iyi yaptığını, daha iyi yapmaları için biraz daha gayret etmeleri gerektiğini belirtti.

Gökçek, "Servis şoförü, öğrencilerle iletişimde sınıftaymış gibi davranacak, konuşurken argo sözcükler kullanmayacak. Hangi gerekçeyle olursa olsun öğrencilere fiziki müdahalede veya kaba muamelede bulunulamayacak. Öğrencilerle sarılma, kucaklaşma, öpme ve benzeri fiziki temas kurulamayacak. Servis araçlarının bakım ve onarımı 6 ayda bir yapılacak, taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre periyodik muayeneleri düzenli takip edilecek. Öğrencileri güvenli bir şekilde araca bindirmek ya da indirmek için trafik de dikkate alınarak uygun yer seçilecek. Öğrencilere örnek olması için önce şoför emniyet kemeri takacak, sonra bütün öğrenciler emniyet kemerini takmadan araç hareket ettirilmeyecek. Öğrencilerin belirlenen güzergahlar dışında farklı yerlerde inme veya alışveriş ve benzeri nedenlerle aracı durdurma talebi kabul edilmeyecek. Servislerde öğrenciden başka kişiler taşınmayacak. Yapılacak denetimlerde okul servis araçları yönetmenliğine uygun olmayan araçların sürücülerine cezai işlem yapacaklar" diye konuştu.