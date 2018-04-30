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30 Nisan 2018 14:40

Sincik’te uçurtma şenliği düzenlendi

Adıyaman’ın Sincik ilçe Söğütlü Cumhuriyet ilkokulu tarafından uçurtma şenliğinde düzenlendi.

Sincik’te uçurtma şenliği düzenlendi

30 Nisan 2018 14:40


Sincik ilçe merkezi Kaymakamlık binası karşısında düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler ve veliler birbirinden farklı uçurtmalar uçurarak doyasıya eğlendi. Uçurtmalarını saatlerce gökyüzünden indirmeyen çocuklar kadar büyükler de uçurtma uçurmanın zevkini yaşadı. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne salmasıyla, gökyüzü rengarenk oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Söğütlü Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Nazif Erkut, “Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizi bir araya getirerek birlikte vakit geçirmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaktı. Uçurtma bir çocuğun gereksinimlerinden sadece bir tanesidir. Belki birazcıkta önemlisi, çocuğun bakışlarını göğe çeviren, ufkunu sonsuzluğa açan bir gereksimdir. Bu etkinliğin her sene tekrarlanması planlanmaktayız” diye konuştu.


Söğütlü Cumhuriyet İlkokulu tarafından etkinliğe katılan öğrencilere çiğ köfte ve dondurma ikramında bulunuldu.




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