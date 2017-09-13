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13 Eylül 2017 13:10

Sınıf öğretmenlerine yenilenen öğretim programları tanıtım semineri düzenlendi

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulunda 1.

Sınıf öğretmenlerine yenilenen öğretim programları tanıtım semineri düzenlendi

13 Eylül 2017 13:10

Sınıf okutan öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.


Borsa İstanbul İlkokulundaki seminere Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya,, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Gümüş ve öğretmenler katıldı. Seminerde konuşan Milli Eğitim Müdürümüz Kızılkaya, hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de gelişme, yenilenme ve değişin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Güncellenen öğretim programında siz değerli öğretmenlerimize ve idarecilerimize büyük görevler düşüyor. Programa sahip çıkılması açısından öğretmenlerimizden fedakarlık ve destek bekliyoruz. Bu konuda denetimlerimizi yapacağız. Yeni öğretim programlı ile öğrencilerimize modern, çağdaş bir eğitimin yanında değerlerine sahip çıkan vatanını, milletini seven bir gençlik yetiştirmeye çaba göstereceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Müdürümüz Kızılkaya katılımcıların yeni öğretim programıyla ilgili sorularına cevap verdi.




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