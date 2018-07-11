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11 Temmuz 2018 18:17

Sırtında intihar teşebbüsünde bulunan genci taşıyan polis ödüllendirildi

Adıyaman’da, bir binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan gencin hem hayatını kurtararak sırtında taşıyan polis memuru Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından ödüllendirildi.

Sırtında intihar teşebbüsünde bulunan genci taşıyan polis ödüllendirildi

11 Temmuz 2018 18:17


Dün gece saatlerinde Hocaömer Mahallesinde 4 katlı bir binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan E.G’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Gökdemir, E.G’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlamış ve güvenli bir yere çekmişti. Kurtardığı E.G’yi daha sonra sırtına alan Polis Memuru Gökdemir, E.G’yi ambulansa kadar taşımıştı. Yaşanılan olay sonrası Polis Memuru Mehmet Gökdemir ile bir araya gelen Emniyet Müdürü Metin Alper, E.G’nin hayatını kurtarıp daha sonra ambulansa kadar sırtında taşımasından dolayı Polis Memuru Mehmet Gökdemir’e teşekkür etti.


Bir süre Polis Memuru Mehmet Gökdemir ile sohbet eden Müdür Alper daha sonra fincan takımı hediye etti.




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