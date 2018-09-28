SİT alanı üzerindeki mahalleye kilitli taş

Adıyaman Perre Antik Kent'in içinde bulunduğu ve birinci derece SİT alanında bulunan Örenli (Pirin) mahallesine kilitli taş döşendi.

Birinci derece SİT alanı içerisinde olduğu için herhangi bir yapılaşmanın yapılmadığı, mevcut yapılarak fiziki müdahalede bulunamayan mahalle sakinlerinin cadde ve sokaklarına kilitli taş döşendi. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından verilen izin ile Adıyaman Belediyesi tarafından mahalleye kilitli taş döşendi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalle içerisinde yaklaşık 9 bin metrekare kilitli taş döşedi.

Örenli Mahalle Muhtarı Ömer Ekici, SİT alanı içerinde yer aldıkları için yıllardır mağdur olduklarını dile getirerek, kurul kararı sonrasında kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtulduklarını ifade etti.

Muhtar Ömer Ekici, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'nun çabalarıyla koruma kurulundan çıkan izin ile kilitli taş döşemesi yapıldı. Önceden çamurdan ve tozdan geçilmiyordu. Şimdi ise kilitli taş döşendi” diye konuştu.