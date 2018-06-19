Sivil Toplum Kuruluşları Platformu siyasetçileri ağırladı

Keleş Konağında çeşitli sivil toplum kuruluşların başkan ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen buluşmada, Adıyaman’ın sorun ve çözüm önerileri konuşuldu. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Işık, programa katılan siyasetçilere teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Milletvekili Adayı Muhammet Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının siyasiler ile birlikte hizmet etme noktasında birlikte çalıştığını dile getirdi.

Aydın, “Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarıyla hep iyi ilişkiler kurarak Adıyaman’a hizmet etme noktasında çalıştık. Adıyaman’da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının ayakları yere basan projelerine her zaman yardımcı olduk. Bundan sonraki süreçte de daha sıcak daha samimi olarak birlikte yola devam edeceğiz. Bugün gelip de kaç yıl aradan sonra proje adamı olanların bu memlekete ne proje ürettiklerini biz hepimiz biliyoruz. Bunu herkes görüyor. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Adıyaman’ın 15 yıl öncesi ile bugünü mukayese edildiğinde gerçekten muazzam hizmetler yapıldığı ortadadır. 2002 yılında bu şehre gelen toplam yatırım 10 milyon TL iken, biz 15 yılda 14 milyarlık yatırım almışız. Bu yıllık neredeyse 1 milyara tekabül ediyor. 2002’de Adıyaman yatırım sıralamasında 68. sırada idi şimdi Adıyaman aldığı yatırım tutarı bakımından 81 arasında 20. Sıralarda yer alıyor” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, kamuoyunda Ahmet Aydın’a yönelik kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığını ancak, Ahmet Aydın’ın Adıyaman için bir şans olduğunu söyledi.

Milletvekili Adayı Muhammet Fatih Toprak ise, Ahmet Aydın ile gurur duyduklarını belirterek, “Her gittiğimiz yerde Ahmet Aydın başkanımızdan övgü ile bahsediliyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Algı operasyonları var. Bu algı operasyonunun hedefi Cumhurbaşkanımızdır. Bu algı operasyonlarının amacı tanklarla, tüfeklerle, savaş uçakları ile yapamadıklarını algı operasyonu ile güçsüz duruma düşürmek istiyorlar. Vatandaşlarımız ona asla müsaade etmeyecektir” diye konuştu.