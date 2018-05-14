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14 Mayıs 2018 15:26

Siyasi parti başkanları ile seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü başkanlığında siyasi parti başkanları ve yöneticileriyle toplantı yapıldı.

Siyasi parti başkanları ile seçim güvenliği toplantısı yapıldı

14 Mayıs 2018 15:26


Güvenlik Şube Müdürü Nuh Tezcan başkanlığında Emniyet Müdürlüğü salonunda gerçekleşen toplantıda, seçim güvenliği konuşuldu. Emniyet yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için siyasi partiler ve güvenlik güçlerinin yapması gerekenleri anlattı.


Toplantıda seçimin güven içerisinde yapılması için, seçim bürolarının güvenli, görüntü ve gürültü kirliliği, aşırılık ihtiva edecek davranışlardan kaçınılması, seçim kurulunun belirleyeceği ilan ve reklam yerleri dışında ilanların yapıştırılmaması ve her şeyin yasal çerçeve içerisinde yapılması konuları dile getirilerek, görüş birliğine varıldı.


Siyasi parti temsilcileri de seçim güvenliği ve Adıyaman’ın huzuru konusunda birlikte hareket edeceklerini dile getirdi.




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