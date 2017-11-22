SODES bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda uygulamalarda uyulması gereken hususlar ile uygulama usul ve esasları konusunda Vali Yardımcısı Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Adem Kaya, SODES projeleriyle vatandaşlara devletin var olan şefkat elinin uzandığını, halkın bu uygulamalardan memnuniyetinin arttığı belirtti.

Toplantıda Adıyaman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi proje uzmanlarınca SODES (Sosyal Destek Programı) usul ve esasları ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.

2017 Yılı SODES teklif çağrısında Adıyaman’da 8 adet kültür sanat ve spor alanında, 2 adet sosyal içerme alanında ve 2 adet istihdam alanında olmak üzere toplam 12 adet projenin destekleniyor. Desteklenen bu projelerin toplam bütçesi 3 milyon 862 bin 890 TL olduğu ve ayrıca 24 adet projenin ise yedek proje olarak belirlendi.

Toplantıda, sözleşmeleri imzalanan SODES projelerine sağlanan desteğin Adıyaman’a tamamına ulaştırılması konusuna vurgu yapılarak, proje uygulamalarında dezavantajlı kesimin yararlandırılması konularında hassasiyetle duruldu.