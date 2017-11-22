Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:50

SODES bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kalkınma Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan 2017 yılı SODES projeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SODES bilgilendirme toplantısı düzenlendi

22 Kasım 2017 15:50


Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda uygulamalarda uyulması gereken hususlar ile uygulama usul ve esasları konusunda Vali Yardımcısı Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Adem Kaya, SODES projeleriyle vatandaşlara devletin var olan şefkat elinin uzandığını, halkın bu uygulamalardan memnuniyetinin arttığı belirtti.


Toplantıda Adıyaman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi proje uzmanlarınca SODES (Sosyal Destek Programı) usul ve esasları ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.


2017 Yılı SODES teklif çağrısında Adıyaman’da 8 adet kültür sanat ve spor alanında, 2 adet sosyal içerme alanında ve 2 adet istihdam alanında olmak üzere toplam 12 adet projenin destekleniyor. Desteklenen bu projelerin toplam bütçesi 3 milyon 862 bin 890 TL olduğu ve ayrıca 24 adet projenin ise yedek proje olarak belirlendi.


Toplantıda, sözleşmeleri imzalanan SODES projelerine sağlanan desteğin Adıyaman’a tamamına ulaştırılması konusuna vurgu yapılarak, proje uygulamalarında dezavantajlı kesimin yararlandırılması konularında hassasiyetle duruldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç