SODES Projeleriyle sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor

2017 yılı Kalkınma Bakanlığı tarafından çağrıya çıkılan SODES projelerine il genelinde 105 adet proje başvurusu yapılmış, Bakanlık bu proje başvurusu içerisinde 12 asil ve 24 yedek olmak üzere toplam 36 projeyi kabul etmişti.

İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında, göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan 12 asil proje toplam 3 milyon 862 bin 890 TL destek aldı.

Kabul edilen projeler ile ilgili SODES birim yetkilisi, 2018 yılının ilk 6 ayında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

SODES yetkilileri, “İl Merkezinde Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı projede tiyatro ve sinema gösterimi faaliyetinden 8 bin 500 kişi yararlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı proje kapsamında 1 adet konferans salonu ve 1 adet fitness odası oluşturulurken, il dışı gezi faaliyetine 162 kişi katıldı. Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının uyguladığı proje kapsamında oluşturulan seramik ve deri, kol çantası atölyesinde 48 bayan mesleki eğitim aldı. Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin uyguladığı 2 adet proje kapsamında 10 köy okuluna kütüphane oluşturuldu. 1 adet spor kursu, kurs sonrası düzenlenen spor turnuvasına 140 öğrenci katıldı. Gerçekleştirilen 1 adet il dışı gezi faaliyetinden 135 kişi yararlandı.

Tut ilçesinde 5 adet mesleki eğitim merkezi oluşturularak, 59 bayan mesleki eğitim aldı. Besni ilçesinde uygulanan projede 5 adet okula kütüphane oluşturuldu. İl dışı gezi faaliyetine 92 kişi katıldı.

Kahta ilçesinde uygulanan 2 adet proje kapsamında 1 adet mesleki eğitim merkezi oluşturuldu. Mesleki eğitim merkezinden 46 bayan yararlandı. Spor turnuvalarından 15 bin kişi yararlandı.

Gerger ilçesinde uygulanan proje kapsamında 2 adet müzik kursu, 2 adet güzel sanatlar kursu, 1 adet sahne sanatları kursu gerçekleştirildi. Bu kurslardan 100 kişi yararlandı. Düzenlenen kültür, sanat ve spor etkinliklerinden 500 kişi yararlandı. Ayrıca 2 adet il dışı gezisine 180 kişi katıldı.

Gölbaşı ilçesinde uygulanan 2 adet proje kapsamında 3 adet spor kursu 2 adet güzel sanatlar kursu 2 adet sahne sanatları kursu gerçekleştirildi. Bu kurslardan 130 kişi yararlandı. Düzenlenen kültür, sanat ve spor etkinliklerinden bin 510 kişi yararlandı. Okul öncesi eğitimi destekleme faaliyetinden 789 öğrenci yararlandı. Çelikhan ilçesinde 1 adet yedek proje uygulanmaya başlandı” dedi.

SODES projeleri kapsamında kültür, sanat ve spor başlığı altında hazırlanan projeler ile ilgili Adıyaman’da toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesine desteğin devam edeceği öğrenildi.