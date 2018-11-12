Sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyorlar

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden birbirlerini bulan hayvan dostları, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

İçlerinde işletme sahibi, öğrenci ve memurların olduğu gurup, gönüllü olarak yaptıkları bu işe birisi kimisi maddi, kimisi manevi destek veriyor. Gurup üyelerinden bazıları ise evini açtığı sokak hayvanlarına sahiplik ediyor.

Hayvan dostu Sadi Tarakçı sosyal medya üzerinden buluştuklarını belirterek, “Önceleri tek başımaydım. Daha sonra sosyal medya üzerinden arkadaşlarla buluştuk. Daha sonra arkadaşlarla günlük beslemelere çıkıyoruz. Sosyal medya üzerinde mama kumbaramız var mama desteğini oradan alıyoruz. Aylık 15 kiloluk 2 paket kullanıyoruz” dedi.

Diğer gönüllü Elif Hazar, amaçlarının toplumda sokak hayvanlarına olan duyarlılığı arttırmak olduğunu belirterek, gönüllü insanların sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Şükrü Aydın isimli gönüllü ise açıklamasında, “Birkaç iyi insanın sosyal medya üzerinden bir araya gelmesiyle toplanmış bir gurubuz. Şehri parsel parsel belirli alanlara böldük. Kentte ki hayvanların tamamına hakimiz, biliyoruz. Soğuklarda başladı. Biz hayvanları gece besliyoruz, beslemelerini yapıyoruz. Yemlerini veriyoruz, ondan sonra bu işlem gece 2'lere 3'lere kadar sürüyor” ifadelerini kullandı.