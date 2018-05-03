Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 16:38

Sokak Oyunları Şenliği beştaş oyunu ile devam etti

Adıyaman Kent Konseyinin Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği devam ediyor.

Sokak Oyunları Şenliği beştaş oyunu ile devam etti

03 Mayıs 2018 16:38


Şenliklerin üçüncü bölümünde yerel oyunlardan olan Beştaş oyunu oynandı. Adıyaman Lisesinde gerçekleştirilen ve oyuncuların büyük bir heyecan ile çekişme yaşadığı oyuna Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve hocaları katıldı. Düzenlenen oyunların hakemliklerini ise Emine Akan ve Fadime Çilcan yaptı.


Oyun hakkında kısa bilgi veren Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, “Beştaş oyunu şimdi neslin az da olsa oynadığı ama unutulmaya yüz tutmuş özellikle kız çocuklarımızın oynadığı oyunlarımızdandır. Çabuk karar verme, el ve zihin uyumu, hareket kabiliyeti, grup çalışması gibi birçok yönden yararı olan beştaş çok zevkli ve eğlenceli bir oyundur” diye konuştu.


Oyun sonunda öğrenciler kategorisinden Adıyaman Lisesinden Fatma Fırat, Elif Altay ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de Zeliha Tercan derece yaptı. Büyükler kategorisinden ise Fatma Çevik, Hanife Güler ve Nuray Gökkaya dereceye girdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç