Sokak Oyunları Şenliği beştaş oyunu ile devam etti

Şenliklerin üçüncü bölümünde yerel oyunlardan olan Beştaş oyunu oynandı. Adıyaman Lisesinde gerçekleştirilen ve oyuncuların büyük bir heyecan ile çekişme yaşadığı oyuna Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve hocaları katıldı. Düzenlenen oyunların hakemliklerini ise Emine Akan ve Fadime Çilcan yaptı.

Oyun hakkında kısa bilgi veren Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, “Beştaş oyunu şimdi neslin az da olsa oynadığı ama unutulmaya yüz tutmuş özellikle kız çocuklarımızın oynadığı oyunlarımızdandır. Çabuk karar verme, el ve zihin uyumu, hareket kabiliyeti, grup çalışması gibi birçok yönden yararı olan beştaş çok zevkli ve eğlenceli bir oyundur” diye konuştu.

Oyun sonunda öğrenciler kategorisinden Adıyaman Lisesinden Fatma Fırat, Elif Altay ve Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de Zeliha Tercan derece yaptı. Büyükler kategorisinden ise Fatma Çevik, Hanife Güler ve Nuray Gökkaya dereceye girdi.