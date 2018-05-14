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14 Mayıs 2018 17:29

Sokak Oyunları Şenliği büyük ilgi görüyor

Adıyaman Kent Konseyi tarafından düzenlenen, Adıyaman Belediyesi tarafından da desteklenen ‘Sokak Oyunları Şenliği’ Adıyamanlı öğrenciler ve yetişkinlerden büyük ilgi görüyor.

Sokak Oyunları Şenliği büyük ilgi görüyor

14 Mayıs 2018 17:29


Karaali Atletizm Stadında gerçekleşen Sokak Oyunları Şenliği çember, deleme ve ip atlama oyunlarıyla devam etti. Oyunlarda mücadele eden Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Lisesi ve Yunus Emre MTAL öğrencilerinin kıyasıya yarışı renkli görüntülere sahne oldu.


Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sait Yıldırım, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı.


Program ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, amaçlarının eski kültürleri yeni nesle ulaştırmak olduğunu dile getirerek, bu şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.


Yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara Adıyaman Belediyesi tarafından hediye çeki, dereceye girmeyen sporculara da kitap hediye edildi.




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