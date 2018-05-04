GAP Bölge Kalkınma İdaresinin Sosyal, Kültürel, ve Ekonomik Destek Programı kapsamında finanse edilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Sosyal İnnovasyon Projesinin açılışı yapıldı.

Hasancık Köyü Ortaokulunda düzenlenen açılış programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve proje koordinatörleri ile Hasancık köyü kadınları katıldı.

Sosyal İnnovasyon Projesi ile Adıyaman merkez ve köylerdeki 10 Bin kadın veliye ulaşılarak onların hayata, eğitime ve güncel mevzulara yönlendirilmesi hedefleniyor. Proje ile bir araya gelemeyen kadınların bir nebze de olsa bir araya getirmeye çalışmak, beşeri sermayeyi güçlü tutmak ve kırsal alanda yaşayan kadınların güncel hayattan ve günlük değişimlerden haberdar olmaları sağlanılacak.

Proje Koordinatörü Bekir Aydın, kırsal kesimdeki kadınların ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla hayata geçirilen Sosyal İnnovasyon Projesinin hedef ve amaçları ile ilgili bilgi verdi.

Sosyal İnnovasyon’un içeriği ile ilgili Hasancıklı kadınlara bilgi veren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Sosyal İnnovasyon, geçmişten gelen ve yaşanılanları yeni yöntem ve metotlarla geliştirmeyi ve bunu geleceğe taşıyarak yenilemeyi ve yenilenmeyi sağlamaktır. Bizim toplumumuzun en az yarısı kadınlardan oluşuyor. Toplum deyince kadınlarımız akla geliyor. Çünkü bizim toplumumuz aile düzenine bağlı oluşmuş bir toplumdur. Ailelerin de temel değeri kadınlardır. Kadın ailenin her şeyidir. Çocuklarımız da bizim her şeyimizdir. Hepimiz çocuklarımızın çalışkan ve zeki olmasını isteriz. Zeka anneden çocuğa geçer. Bundan dolayı bu projeyi çok önemsiyorum. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Adıyaman’da kırsal kesimdeki kadınlarımıza yönelik uygulanan bu projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonrası Vali Kalkancı, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.