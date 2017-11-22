Sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitesi üzerinde terör propagandası yapan G.Ç. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 2 adet akıllı telefon ve bu telefonlara ait sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 6 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 4 adet CD/DVD ile 2 adet harici hard disk ele geçirildi.

Şahsın, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığı, sosyal paylaşım sitesi üzerinden halkın eylem ve provokasyona davet edildiği, son dönemde ‘Tütünüme Dokunma’ adı altında Adıyaman’da gerçekleştirilen protesto gösterilerine öncülük ederek halkı ve tütün üreticilerini güvenlik güçlerine ve hükümet temsilcilerine karşı kışkırttığı, kamu düzenini bozmak için gerek Kobani eylemlerinde gerekse terör örgütünün önem atfettiği günlerde terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin talimatlarına uygun eylem çağrısında bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi.