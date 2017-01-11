Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 18:52

Sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 5 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası operasyonu: 5 gözaltı

11 Ocak 2017 18:52

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman’da jandarma ekiplerinin sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 5 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri operasyonun 3. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Çelikhan, Kahta ilçesi, Kömür Beldesi ve kent merkezinde 5 farklı adrese yapılan operasyonda H.K, H.G, A.Y, K.K ve Ş.Y, gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonda şahısların ikametinde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç