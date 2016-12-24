Sosyal medyada terör propagandasına 2 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK lehine sosyal medyada propaganda yapan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü lehine paylaşımda bulunan 10 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman merkez, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde 10 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şahıstan 9’u yakalandı.

Gözaltına alınan A.T., E.N., Y.Y., B.K., H.S., E.K., K.K., K.P., H.Y İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. ve E.K. mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.