Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Adıyaman İl Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK lehine sosyal medyada propaganda yapan 9 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 10 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman merkez, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde 10 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şahıstan 9’u yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T., E.N., Y.Y., B.K., H.S., E.K., K.K., K.P., H.Y İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri firari H.Y. adlı şahsın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınanların 2’sinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.