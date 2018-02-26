Spor-Der Bayan Voleybol Takımı 2. Lige yükseldi

Lige yükselmeyi başardı.

Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımı bölgesel ligde şampiyon oldu. Daha sonra Diyarbakır’da müsabakalar yapıldı. Burada yaptığı tüm maçlarını kazanarak namağlup bir şekilde 2. Lige yükseldi . Spor-Der Başkanı Mesut Karayılan, sporcuları kutlayarak, “Spor-Der’in amacı ilde spor adına güzelliklere ve ilklere imza atarak, gelecek nesillere rol model olmaktır. Hedefimiz önümüzdeki yılda takımımızı 1. Lige çıkarmak olacaktır. Bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu ve ilgililere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Spor-Der Başkan Yardımcısı Yusuf Babar ise çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, sıkıntılara rağmen bu başarı geldiyse ileride daha büyük başarıların yakalanacağına dikkat çekti.