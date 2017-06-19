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19 Haziran 2017 15:33

Sporcular yaz spor okuluna yoğun ilgi gösteriyor

Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadında başlatılan yaz spor okuluna sporcular yoğun ilgi gösteriyor.

Sporcular yaz spor okuluna yoğun ilgi gösteriyor

19 Haziran 2017 15:33


Sporcuların, sporla kaynaşması ve geleceğin yıldızlarının yetiştirilmesi amacıyla Adıyaman Gençlerbirliğispor’un başladığı futbol okulunda ilk olarak sporculara koşu, top taktiği gösterildi. Alt yapı hocalarından Mehmet Güneş, Zeki Turhal ve Deniz Yaşar yetenekli futbolcuları denemek için futbol maçı yaptırdı. Futbolcular ise hocaların gözüne girebilmek amacıyla sahada tüm hünerlerin gösterdi. Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Gençlerbirliğispor Başkanı ve Teknik Direktörü Serdar Yılmaz, “Adıyaman Gençlerbirliğispor’da futbol oynamak ayrıcalıktır. Çünkü burada yetişen geleceğin futbolcuları önce alt yapıda iyice pişiriyoruz. Daha sonra futbol oynamasını gözlüyoruz. Şimdi gözlediğimiz gibi gelecekten başarılı futbolcular var. Özellikle 2000 ve 2001 doğumlu futbolcular gelecek için umut veriyor. Sadece spor değil sosyal amaçlı etkinliklere önderlik ederek örnek olmaya çalışacağız” dedi.




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