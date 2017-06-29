STK’lardan ‘tütün’ açıklaması

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ulusal bir gazetenin “Terörün Yeni Finans Kaynağı“ olarak manşetten verilen habere sert tepki gösterdi. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Platform Başkanı Ali Deniz, “Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu Üyesi her bir STK’mız iki gün önce basında yer almıştır. Masa başında hazırlanmış, ısmarlama ve düzmece bir haberden ötürü gerek özel, gerekse kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ve basın yoluyla gösterdiğimiz tepkilerle birliğimizi ve dirliğimizi ortaya koyarak hep birlikte Adıyaman’a sahip çıkmaya çalıştık. Adıyamanlılar olarak bizler tütüncüyüz, esnafız, çiftçiyiz, köşkeriz, marangozuz, demirciyiz. Ama asla Adıyaman hiç bir zaman terörün finansmanı, destekçisi olmamıştır olmayacaktır. Bizim şehrimiz kardeşliğin ve beraberliğin simgesidir. Asırlardır Türk’ü, Kürt’ü, Sünni’si ve Alevi’si birlikte yaşar, hep birlikte güler ve birlikte ağlarız. Biz bir oldukça diri oluruz, bir oldukça büyürüz” dedi.

Başkan Ali Deniz, “Haberde şehrimizin simgesi haline gelen kesme tütünün kaçak tütün olarak lanse edilmesi ve özellikle Terör örgütüyle anılması bizleri derinden yaralamıştır. Halkımız başlıca geçim kaynaklarından birini kendi çıkarları için feda etmeye çalışan para babalarının ısmarlama haberlerine elbette yenilmeyecektir. Yoksullukla mücadele ederken bulduğu alternatif geçim kaynaklarını kesmeye ve engellemeye çalışmak bu şehre yapılabilecek en büyük yanlıştır. Ayrıca, asparagas habere gösterdiğimiz tepkinin aynısını kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmaya çalışan her kurum ve gruba da vereceğimizi bildirmek isteriz. Yıllardır birlikte yol aldığımız Adıyaman’ımızın STK olarak yerel ve ulusal sorunlara tepkilerimizi birlikte gösterdik. Dualarımız hep bir oldu. Dirliğimiz bizi güçlü kıldı. Bugün bu birliği ve dirliği baltalamaya çalışan herkes karşısında tek yumruk olmuş Adıyaman STK Platformunu görecektir” şeklinde konuştu.