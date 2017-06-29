Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:30

STK’lardan ‘tütün’ açıklaması

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ali Deniz, yaptığı basın açıklamasında, “Adıyaman hiç bir zaman terörün finans kaynağı olmamıştır” dedi.

STK’lardan ‘tütün’ açıklaması

29 Haziran 2017 17:30


Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ulusal bir gazetenin “Terörün Yeni Finans Kaynağı“ olarak manşetten verilen habere sert tepki gösterdi. Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Platform Başkanı Ali Deniz, “Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu Üyesi her bir STK’mız iki gün önce basında yer almıştır. Masa başında hazırlanmış, ısmarlama ve düzmece bir haberden ötürü gerek özel, gerekse kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ve basın yoluyla gösterdiğimiz tepkilerle birliğimizi ve dirliğimizi ortaya koyarak hep birlikte Adıyaman’a sahip çıkmaya çalıştık. Adıyamanlılar olarak bizler tütüncüyüz, esnafız, çiftçiyiz, köşkeriz, marangozuz, demirciyiz. Ama asla Adıyaman hiç bir zaman terörün finansmanı, destekçisi olmamıştır olmayacaktır. Bizim şehrimiz kardeşliğin ve beraberliğin simgesidir. Asırlardır Türk’ü, Kürt’ü, Sünni’si ve Alevi’si birlikte yaşar, hep birlikte güler ve birlikte ağlarız. Biz bir oldukça diri oluruz, bir oldukça büyürüz” dedi.


Başkan Ali Deniz, “Haberde şehrimizin simgesi haline gelen kesme tütünün kaçak tütün olarak lanse edilmesi ve özellikle Terör örgütüyle anılması bizleri derinden yaralamıştır. Halkımız başlıca geçim kaynaklarından birini kendi çıkarları için feda etmeye çalışan para babalarının ısmarlama haberlerine elbette yenilmeyecektir. Yoksullukla mücadele ederken bulduğu alternatif geçim kaynaklarını kesmeye ve engellemeye çalışmak bu şehre yapılabilecek en büyük yanlıştır. Ayrıca, asparagas habere gösterdiğimiz tepkinin aynısını kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmaya çalışan her kurum ve gruba da vereceğimizi bildirmek isteriz. Yıllardır birlikte yol aldığımız Adıyaman’ımızın STK olarak yerel ve ulusal sorunlara tepkilerimizi birlikte gösterdik. Dualarımız hep bir oldu. Dirliğimiz bizi güçlü kıldı. Bugün bu birliği ve dirliği baltalamaya çalışan herkes karşısında tek yumruk olmuş Adıyaman STK Platformunu görecektir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    43°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!