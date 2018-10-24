Su arızası giderildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ana hat içme suyunda meydana gelen arıza Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekiplerince giderildi.

Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde yer alan su hattında meydana gelen arıza ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tamamlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Meydana gelen arızalara ekiplerimiz anında ve zamanında müdahale ederek uzun süreli su kesintisinin önüne geçildi. İlçe halkına da bu kısa süreli kesintilerde göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.